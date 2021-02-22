Гурт із Берліна випустить сингл на українську співанку

Український етно-джазовий квінтет GANNA з Берліна 5 березня випустить новий сингл Spivanka – пісню, створену в рамках проєкту Heartcore for Ukraine у березні 2020 року.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Gazeta.ua.

Ця композиція є результатом співпраці всесвітньо відомиx джазовиx музикантiв Луїса Коула (Knower), Майкла Ліга (Snarky Puppy), гітаристiв Педро Мартінс і Даніеля Сантьяго, кларнетиста Маркусa Ерліха, продюсера Харіса Каранцаса, співачки та композиторки Ганни Гринівої разом із дітьми родинного будинку Жива Перла в селi Бортники бiля Львова.

Сингл був записаний у прямому ефірі в Театрі Дельфi в Берліні в рамках міжкультурного проєкту «Етнонім» української громадської організації в Берліні Kul'tura та кримськотатарської громадської організації в Києві АЛЄМ.

Спільну концертну програму, яка складалася з джазових аранжувань українських та кримськотатарських фольклорних пісень, створили квінтет GANNA та кримськотатарські артистки Аліє Хаджабадінова та Ельнара Халілова.

Про iсторiю пiснi Spivanka Ганна розкаже в документальному фільмi, який вийде у вереснi 2021 року. Стрічка покаже ексклюзивні моменти зі своєї дослідницької експедиції – життя бабусь і дідусів, які співають фольклорних пісень. Серед них – 86-річний Василь Потяк із села Криворівня в Карпатах. Він розповідає про своє життя і співає традиційну cпіванку цього краю.

Стрічка також покаже, як Ганна вперше аранжувала співанку для лейбла свiтового джазовогo гiтариста Курта Розенвінкеля та Міхаели Бокової Heartcore Records. Усі кошти від продажу пiснi підуть на придбання музичних інструментів та здобуття музичної освіти тридцятьма хлопчиками з дитячого будинку Жива Перла в селi Бортники бiля Львова.

Нагадаємо, що Ганна Гриніва є 84-ю призеркою всесвітньо визнаної премії Jazz Thing Next Generation. У серпнi 2020 року на провiдному нiмецькому лейблі Double Moon Records вийшов дебютний альбом гурту GANNA – Dykyi Lys.

Фото: gannaband.com / Christian Gohdes