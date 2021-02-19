У Португалії покажуть фільм Сенцова

З 18 по 24 лютого у рамках міжнародного фестивалю документального кіно DocLisboa в Лісабоні покажуть фільм українського режисера та колишнього політв’язня Олега Сенцова «Номери».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті DocLisboa.

Зазначається, що фільм українця можна переглянути, придбавши віртуальний квиток за 2,50 євро.

Фільм «Номери» був створений за однойменною п'єсою Олега Сенцова. Це антиутопія про ув'язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу.

Режисерами фільму стали Олег Сенцов та Ахтем Сеїтаблаєв. Фільм вийшов у 2020 році зі світовою прем’єрою на ювілейному Берлінському кінофестивалі.

Фестиваль DocLisboa присвячений документальному кіно і новим можливим форматам цього жанру. Організатори шукають кінороботи, чиї автори включені в політичні і художні практики.