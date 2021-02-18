СУР та Український Православний Вікаріат продовжили річну співпрацю

Голова Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький та генеральний вікарій Українського Православного Вікаріату в Румунії Йоан Піцура провели зустріч та обговорили співпрацю в 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СУР.

«Під час дискусії було обговорено питання діяльності Українського Православного Вікаріату в Румунії, розглянуто проблеми, з якими стикаються українські парафії в Румунії, а також шляхи їх вирішення», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Микола-Мирослав Петрецький висловив готовність підтримати Вікаріат у здійсненні необхідних кроків з метою отримання фінансової допомоги для будівництва чи ремонту українських православних культових споруд.

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Він додав, що СУР планує видати ювілейний альбом, в якому будуть представлені українські православні церкви Румунії, висвітлені ключові події діяльності парафій та проілюстровані головні заходи, організовані ними у співпраці з Союзом українців Румунії.

В результаті, на засіданні Ради СУР було схвалено звернення Українського Православного Вікаріату та прийняте рішення щодо підписання протоколу про співпрацю з метою спільного проведення заходів, запланованих на 2021 рік.

Фото: СУР