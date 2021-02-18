Український Інститут Америки проведе онлайн-зустріч із Оксаною Забужко

21 лютого Український Інститут Америки запрошує усіх бажаючих на онлайн-розмову з відомою українською письменницею Оксаною Забужко.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в анонсі події на Фейсбуці.

Зазначається, що на віртуальній зустрічі Оксана Забужко розповість про свої останні видавничі проекти, мистецтво письменництва, а також про культурні та соціальні події в Україні, які надихають її писати.

Усі охочі зможуть залишити коментарі до розмови або поставити запитання.

Як повідомляється, пряме включення з письменницею відбудеться у неділю, 21 лютого, о 14 годині для мешканців Нью-Йорку та о 21 годині за київським часом.

Бажаючі взяти участь у заході можуть зареєструватися тут.

Оксана Забужко (1960) – українська поетка, письменниця, інтелектуалка, авторка більше двадцяти книжок (поетичних збірок «Травневий іній», «Автостоп», «Друга спроба: Вибране»; прозових творів: «Польові дослідження з українського сексу», «Казка про калинову сопілку», «Музей покинутих секретів»; філософсько-літературознавчих праць «Шевченків міф України», «Notre Dame d'Ukraine»; збірок есе: «Хроніки від Фортінбраса», «З мапи книг і людей», «І знов я влізаю в танк...»).

Твори Забужко перекладено у понад 20 країнах світу, екранізовано, інсценізовано, покладено на музику. 2013-го року роман «Музей покинутих секретів» відзначено премією Центральної і Східної Європи «Ангелус».

Фото: Ukrainian Institute of America