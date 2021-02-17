Помер активіст української діаспори в Португалії Микола Чабан

У ніч на 17 лютого в Португалії помер активіст української діаспори, один із засновників Спілки української молоді в Португалії, лікар Микола Чабан.

Про це повідомило Посольство України в Португальській Республіці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З глибоким сумом колектив Посольства України в Португальській Республіці дізнався, що цієї ночі Господь забрав у вічність чудову людину, лікаря, патріота - Миколу Чабана», - зазначили в дипустанові.

Микола Чабан

Як зазначається, Микола Чабан стояв біля витоків СУМ у Португалії, активно брав участь в діяльності Ради Спілки українців у Португалії та організації «Лікарі Світу» (Médicos do Mundo).

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Він проявляв активну громадянську та патріотичну позицію, організовуючи та допомагаючи в проведенні багатьох заходів діаспори.

Зокрема, пан Микола займався питанням встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку у Лісабоні, на волонтерських засадах допомагав людям в організації «Медики без кордонів».

Микола Чабан

Більше 17 років пан Микола працював у громадській організації «Лікарі Світу», що допомагає малозабезпеченим людям та тим, хто втратив роботу - емігрантам, безхатькам, які живуть на вулиці та всім тим, хто не має доступу до медичного забезпечення.

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"Посольство України в Португальській Республіці висловлює глибокі співчуття родині та близьким померлого!", - написали дипломати.

Фото: Facebook/Ukrainian Youth Association - CYM Global, Посольство України в Португальській Республіці