Українців Йорданії запрошують взяти участь в конкурсі до 150-річчя Лесі Українки

Посольство України в Йорданії запрошує усіх бажаючих взяти участь в конкурсі до відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Про це йдеться на сторінці Посольства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Організатори зазначили, що до участі в конкурсі прийматимуться надіслані на сторінку посольства у Фейсбуці малюнки, відео з декламуванням творів Лесі Українки, відео з виконанням пісень на твори Лесі Українки, а також творчі фото та відеороботи про Лесю Українку.

Конкурсні роботи необхідно надіслати до 24 лютого, а вже наступного дня - в день народження поетеси – посольство опублікує їх на своїй сторінці у соцмережі, де усі охочі зможуть визначити переможця уподобаннями.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.