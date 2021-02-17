У Канаді до роковин Революції Гідності поспілкуються з режисером «Зими у вогні»

Посольство України в Канаді та Українське національне об’єднання Канади запрошують усіх бажаючих на онлайн-зустріч з режисером відомого українського фільму «Зима у вогні: Боротьба України за свободу» Євгеном Афінеєвським, приурочену відзначенню Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в анонсі події на Фейсбуці.

Зазначається, що зустріч з митцем у програмі Zoom відбудеться 20 лютого об 11 годині для мешканців Канади та о 18 годині за Києвом.

«Ми запрошуємо вас приєднатися до вшанування сміливих дій людей, котрі боролися під час Революції Гідності, а також вшанувати тих, хто віддав життя за європейське майбутнє України», - зазначили організатори події.

Як відомо, фільм Євгена Афінеєвського "Зима у вогні" побудований на документальних зйомках, інтерв'ю та свідченнях очевидців 93-денних подій на Майдані в центрі української столиці з грудня 2013 по лютий 2014 років.

Світова прем'єра кінострічки відбулась на Венеційському кінофестивалі у вересні 2015 року. Показ фільму також відбувся у секції документальних фільмів на міжнародному кінофестивалі в Торонто-2015, де він отримав Приз глядацької аудиторії за найкращий документальний фільм.