У Кишиневі з’явиться підземний перехід з краєвидами Чернівців
Фото
Укрінформ
У столиці Молдови - Кишиневі - незабаром з’явиться підземний перехід, який назвуть на честь українського міста Чернівці. Його прикрасять фотографії з краєвидами міста.
Про це повідомив організатор конкурсу на кращі світлини Олег Попеску у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Після проведення капітального ремонту одного з підземних переходів у Кишиневі там розмістять дев’ять найкращих світлин із зображенням Чернівців розміром 2х3 метри.
Тим часом у самих Чернівцях вже завершилося голосування за кращі фото.
За словами Попеску, при визначенні переможця враховувалась кількість "лайків" під фотографіями-учасниками у соціальній мережі Фейсбук, а також була вимога. Також щоб це були світлини різних визначних пам'яток Чернівців та різні автори світлин.
Нижче опубліковані фото-переможці: