У Кишиневі з’явиться підземний перехід з краєвидами Чернівців

У столиці Молдови - Кишиневі - незабаром з’явиться підземний перехід, який назвуть на честь українського міста Чернівці. Його прикрасять фотографії з краєвидами міста.

Про це повідомив організатор конкурсу на кращі світлини Олег Попеску у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Після проведення капітального ремонту одного з підземних переходів у Кишиневі там розмістять дев’ять найкращих світлин із зображенням Чернівців розміром 2х3 метри.

Тим часом у самих Чернівцях вже завершилося голосування за кращі фото.

За словами Попеску, при визначенні переможця враховувалась кількість "лайків" під фотографіями-учасниками у соціальній мережі Фейсбук, а також була вимога. Також щоб це були світлини різних визначних пам'яток Чернівців та різні автори світлин.

Нижче опубліковані фото-переможці:

