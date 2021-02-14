Шмигаль підтримує створення при Кабміні Консультативної ради українських закордонних організацій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею створення Консультативної ради українських закордонних громадських організацій при Кабінеті Міністрів України.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з керівниками українських громадських організацій Бельгії та Люксембургу, яка відбулася під час його робочого візиту до Брюсселя 10 лютого, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Готові до відкритого діалогу та пошуку формату, коли всі організації українців у світі змогли б представляти себе при консультативному органі. Це буде хороший інструмент взаємної підтримки й допомоги», — наголосив Шмигаль.

Відповідаючи на запитання учасників зустрічі, він розповів про інструменти підтримки українців, які повертаються на Батьківщину.

«Вже цього року ми запроваджуємо програму створення малого й середнього бізнесу для українців, які повернулися й хочуть вкласти свої гроші в Україні. На такі цілі держава надаватиме їм підтримку. На сьогодні це 150 тисяч гривень на додачу до тих коштів, які може вкласти людина», — зазначив очільник уряду.

Він додав, що уряд працює також над зниженням кредитних ставок і полегшенням доступу до фінансового ресурсу банків.

Для великого бізнесу, за його словами, Верховна Рада ухвалила так званий закон про «інвестиційних нянь», коли інвестору надається супровід для проходження бюрократичних процедур, аби він вкладав кошти в Україну та створював нові робочі місця.

«Президент України та уряд докладають всіх зусиль для створення сприятливих умов для людей, аби вони заробляли гроші в Україні та вкладались в українську економіку», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він подякував учасникам зустрічі за допомогу в зміцненні медичної системи України протягом пандемії COVID-19, а також за волонтерську роботу з підтримки українських військових та цивільного населення на Сході України.

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Прем’єр-міністр і керівники українських громадських організацій порушили питання спрощення проходження митного контролю для гуманітарних вантажів. Шмигаль підкреслив, що уряд за останні місяці ухвалив низку постанов, які полегшують розмитнення гуманітарної допомоги.

«Ми шукаємо, на яких етапах відбуваються ускладнення, й розглядаємо варіанти, щоб максимально спростити митні процедури. У грудні представники релігійних організацій і церков зазначили, що вже відчули полегшення щодо завезення гуманітарної допомоги», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він також подякував Світовому конгресу українців за сприяння в організації цієї зустрічі.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на чолі української делегації 9 - 11 лютого відвідав з робочим візитом Брюссель, де під його співголовуванням відбулося сьоме засідання Ради асоціації Україна — Європейський Союз.

Фото: kmu.gov.ua