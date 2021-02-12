Держархів зарубіжної україніки запрошує на День відкритих дверей і зустрічі з відомими українцями

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) проведе 17 лютого День відкритих дверей.

У рамках заходу відбудеться зустріч із українським політиком, громадським діячем, багаторічним головою громадської спілки «Українська всесвітня координаційна рада» (УВКР) Михайлом Ратушним, передає Укрінформ з посиланням на сторінку ЦДАЗУ в Фейсбуці.

«Цим заходом, приуроченим до 30-річчя незалежності України, ЦДАЗУ розпочинає серію зустрічей з відомими українцями, які здійснили вагомий особистий внесок у примноження і збагачення Національного архівного фонду документами українських громадських організацій і відомих діячів діаспори, поглибили і зміцнили зв’язки між Україною та зарубіжними українцями», - йдеться у повідомленні.

Зустріч проводиться із дотримання норм карантинного режиму та за попереднім записом за тел.: 044-273-30-63, 044-520-05-17; 067-958-23-37 або через електронну пошту: vvid.tsdazu@arch.gov.ua.

Як повідомлялося в соцмережі, 29 січня відбулася зустріч директорки Центрального державного архіву зарубіжної україніки Ірини Маги та працівників відділу формування НАФ з Михайлом Ратушним.

Під час зустрічі були розглянуті питання про перспективи щодо співпраці ЦДАЗУ з УВКР у справі повернення української культурної спадщини на Батьківщину.

Ратушний передав до ЦДАЗУ документи, що висвітлюють багаторічну діяльність УВКР, зокрема, документи про українські осередки в в різних куточках світу.

Як зазначили в архіві, співпраця ЦДАЗУ з УВКР має важливе значення у справі поповнення НАФ новими документами зарубіжного українства.

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Українська всесвітня координаційна рада була офіційно створена 1993 р. згідно з рішенням 1-го Всесвітнього форуму українців для захисту мовних, національно-культурних, освітніх, творчих, соціально-економічних інтересів українців у світі.

Фото: Укрінформ, Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)