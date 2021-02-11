СКУ готовий співпрацювати з бізнесом для підтримки економічного розвитку України

У Свiтовому конґресі українців (СКУ) заявили про готовність співпрацювати з бізнесом та бізнес-асоціаціями у світі на підтримку економічного розвитку України.

Про це сказала директорка Комітету СКУ з питань економічного розвитку України та інвестицій (EPIC) Наталія Немилівська, яка виступила на онлайн-зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній, передає Укрінформ з посиланням на сторінку СКУ в Фейсбуці.

«СКУ готовий співпрацювати з бізнесом та бізнес-асоціаціями на підтримку економічного розвитку та процвітання України по всьому світу. Напередодні важливого етапу - 30-річчя незалежності України час встановити ключові показники ефективності впровадження довготривалих реформ у сфері українських ринків капіталу, судочинства та в сфері інвестиційної діяльності», - наголосила Немилівська.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та представниками європейських компаній в ході робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія) 10 лютого зазначив, що Україна найм’якше серед європейських країн пройшла економічну кризу.

Урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя. Українські урядовці проведуть зустрічі із керівництвом Європейського Союзу, Європейської Ради та НАТО. Представники КМУ також візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 11 лютого в Брюсселі.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців