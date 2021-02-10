Український вертеп встановлять у соборі Святої Софії в Римі

Український вертеп, який брав участь у щорічній виставці «100 вертепів у Ватикані», виставлять в соборі Святої Софії УГКЦ в Римі на наступне Різдво.

Українська шопка також може стати «мандрівним вертепом» українськими парафіями Італії, зазначив ректор собору Святої Софії УГКЦ в Римі, президент товариства «Свята Софія» в Римі о. Марко Семеген у коментарі для Департаменту інформації УГКЦ, передає Укрінформ.

За словами о. Марка, наступного року в різдвяний період шопку планують виставити в прокатедральному соборі Святої Софії УГКЦ в Римі, аби всі охочі, хто не встиг відвідати експозицію через обмеження, зумовлені пандемією коронавірусу, могли помолитися у храмі біля вертепу з України.

На думку ректора собору Святої Софії УГКЦ в Римі, український вертеп повинен прикрасити Різдво українських мігрантів в Італії наступного року і стати ще одним місцем для молитви й прославлення новонародженого Сина Божого.

О.Марк також вважає, що варто започаткувати «традицію мандрівного вертепу» українськими парафіями Італії.

Як повідомляв Укрінформ, українська шопка вперше стала експонатом на щорічній виставці вертепів з усього світу«100 вертепів у Ватикані». Авторкою українського вертепу стала схимонахиня Теодосія Полотнюк із Свято-Успенського жіночого скиту (с. Многопілля Донецького екзархату УГКЦ).

Шопка виготовлена з екоматеріалів (картон, папір, деревина, мох, глина, пісок, тирса, каміння). На передньому плані роботи можна впізнати ліси українських Карпат, а на задньому — село Многопілля на сході України. Вертеп покликаний передати дух Різдва від сходу до заходу України й ознайомити з частиною багатогранної палітри української різдвяної традиції.

Як повідомлялося, в Тернополі на Різдво цього року відкрили найбільшу в Україні шопку, в якій - майже 30 мініатюр та більш як 100 біблійних персонажів.

Фото: synod.ugcc.ua, news.ugcc.ua