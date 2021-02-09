Українці Марамороського повіту розповіли голові СУР про потреби місцевих громад

Голова Союзу українців Румунії (СУР) і депутат румунського парламенту і Микола-Мирослав Петрецький зустрівся 6 лютого з місцевими обранцями від СУР - членами Марамороської філії СУР для аналізу діяльності місцевих організацій СУР та вивчення потреб місцевих громад.

Про це повідомляється на сторінці Петрецького в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З огляду на те, що в Марамороському повіті проживає більше половини українців Румунії, у процесі зустрічі основна увага була зосереджена головним чином на питаннях, що мають особливе значення для місцевих громад, таких як виявлення основних проблем у кожному населеному пункті, із наголосом на конкретних проєктах та ініціативах членів та голів місцевих та повітової філій СУР», - йдеться в дописі.

Місцеві обранці СУР з населених пунктів Ремети, Великий Бичків, Вишня Рівна, Бистрий, Рускова, Кривий, Поляни представили проблеми, з якими стикаються місцеві жителі. Це, зокрема, незадовільний стан інфраструктури, відсутність систем водопостачання та водовідведення, нестача сімейних лікарів у сільській місцевості тощо.

Представники СУР наголосили на необхідності реалізації конкретних проєктів відповідно до потреб кожного населеного пункту і розповіли про ініціативи, які планують озвучити на наступних засіданнях місцевих рад.

Крім того, місцеві обранці з Полян попросили Петрецького допомогти у боротьбі з незаконним вирубуванням лісів.

Голова СУР запевнив пристуніх у підтримці нових ініціатив, спрямованих на покращення якості життя та забезпечення добробуту громадян.

Петрецький зазначив, що це перший захід з цілої низки такого роду зустрічей, які будуть надалі проводитися в різних регіонах Румунії у рамках проєкту «Дізнавайся! Підтримуй! Вирішуй!». Проєкт передбачає регулярні робочі поїздки для ознайомлення з проблемами громад у всіх повітах компактного проживання українців, зустрічі та розмови з повітовими та місцевими посадовцями, виявлення та обговорення основних проблем, які можуть бути вирішені на парламентському рівні та їх взяття під особистий контроль до остаточного вирішення.

Читайте також: У Союзі українців Румунії відстоюють право української меншини на доступ до освіти рідною мовою

Як повідомляв Укрінформ, в Румунії на місцевих виборах 27 вересня кандидати від СУР здобули рекордні 40 мандатів. В Союзі українців Румунії цей результат назвали найкращим за веь період з 1996 року.

Крім того, повідомили в Союзі українців Румунії, «до цього успіху, зростання на 300% кількості наших представників у місцевих радах (порівняно з 2016 роком), додається й обрання нашого кандидата, пана Iвана Бринзанюка, на посаду мера села Ремети Марамороського повіту».

На вересневих виборах Союз українців Румунії вперше в посткомуністичній історії висунув власних кандидатів на посади мера та членів місцевих і повітових рад у 53 населених пунктах Марамороського, Сатумарського, Сучавського, Ботошанського, Тіміського, Караш-Северінського, Арадського і Тулчанського повітів, де компактно проживають етнічні українці.

Серед пріоритетів кандидатів СУР були, зокрема, місцевий розвиток орієнтований на громаду, охорону здоров’я, освіту, духовний та культурний розвиток громад, партнерство, програми для громади у різних сферах, а також гармонійне співіснування з більшістю населення та іншими меншинами. Кампанія пройшла під гаслом «У єдності ми здійснимо ще більше!».

Крім того, Союз українців Румунії брав участь у всіх виборчих округах в країні та за кордоном з власним списком кандидатів до Палати депутатів на парламентських виборах 6 грудня в Румунії.

Фото: Укрінформ, Nicolae-Miroslav Petrețchi