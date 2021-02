Посол в Північній Македонії обговорила спільні проєкти з відомою поетесою і діячкою діаспори

Посол України в Республіці Північна Македонія Наталія Задорожнюк провела зустріч з відомою поетесою, перекладачкою, діячкою української діаспори Вірою Чорний-Мешковою щодо подальшої співпраці в культурно-освітній сфері.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Під час зустрічі було обговорено подальше спільне співробітництво в царинах освіти й літератури, реалізацію конкретних літературних та освітніх проєктів у 2021 році. Пані посол також запросила Віру Чорний-Мешкову до участі у заходах посольства з вшанування 150-ї річниці від дня народження великої української поетеси Лесі Українки», - йдеться у дописі.

Віру Чорний-Мешкову називають промоутером української культури в Македонії.

Як нагадується, завдяки поетесі македонською мовою перекладені твори видатних українських поетів і письменників, зокрема Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника, Павла Тичини, Євгена Маланюка, Андрія Малишка, Ліни Костенко, Павла Загебельного, Івана Драча, Юрія Андруховича, Ігоря Римарука, Віктора Кордуна, Семена Скляренка, Юрка Покальчука, Теодозії Зарівної, Сергія Жадана та ін.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia