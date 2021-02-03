У Бремені відбудеться виїзне консульске обслуговування українців

Генеральне консульство України в Гамбурзі повідомило про здійснення консульського виїзного обслуговування, яке відбудеться 27 лютого в місті Бремен.

Про це повідомляється на сторінці установи в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, особистий прийом громадян відбудеться з 10:00 до 13:00 за адресою: 28329 Bremen, Philipp-Scheidemann-Str. 1.

Доступними будуть такі консульські послуги:

- видача вже оформлених закордонних паспортів;

- оформлення клопотання про постійне проживання за кордоном;

- оформлення клопотання про вихід з громадянства України;

- постановка на постійний або тимчасовий консульський облік;

- оформлення довідки про реєстрацію дитини громадянином України;

- нотаріальні дії.

Зауважується, що з технічних причин генконсульство під час консульського виїзного обслуговування не має мжливості здійснювати процедуру оформлення нового паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Увесь перелік документів, які необхідні для здійснення перерахованих вище консульських дій, можна знайти на сайті Генконсульства: https://hamburg.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya.

Детальнішу інформацію щодо процедури запису на виїзне консульське обслуговування тощо можна знайти за посиланням.

У генконсульстві звернули увагу громадян на те, що у разі погіршення ситуації з COVID-19 виїзне консульське обслуговування може бути скасоване. У такому разі відповідну інформацію буде розміщено на сайті генконсульства і на сторінці дипустанови у Фейсбуці. У звйязку з цим дипломати просять слідкувати за новинами.

Також зауважується на необхідності дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, не створювати скупчення людей.