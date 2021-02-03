Українці в Кракові запрошують на онлайн-концерт за участі відомих виконавців

Об’єднання українців у Польщі, відділення у Кракові, організовує 7 лютого оналйн-концерт «Коляда з Кракова до Львова» на завершення періоду новорічних і різдвяних свят.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Краківський осередок Об’єднання українців у Польщі організовує онлайн-концерт на кінець Різдвяного часу. Хочемо, щоб дзвінка колядала линула з Кракова через Перемишль аж до Львова і до кожного українського дому на цілому світі», - зазначили організатори.

Участь в заході візьмуть: хор Парафії Воздвиження Чесного Хреста у Кракові, творча група митців у Кракові «Creative Group M», вокальна група з Перемишля «Крайка», українська акапельна формація «Піккардійська терція», а також українська співачка і скрипалька, заслужена артистка України Оксана Муха.

«Хоч ми і живемо у різних країнах, проте всіх нас об’єднує Україна, тож нехай ця спільна коляда зігріває Ваші серця і душі», - зазначили організатори.

Прем’єра концерту відбудеться о 18:00 за посиланням на Ютуб- каналі Краківського осередку Об’єднання українців у Польщі.

Фото: Оксана Муха, Związek Ukraińców w Polsce - Kraków/ Об'єднання Українців в Польщі - Краків