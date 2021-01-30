Українці у Парижі попереджають про російську провокацію після нападу на підлітка

Представники української громади у Парижі попереджають про провокацію, яку готують проросійські активісти у французькій столиці, маніпулюючи наслідками трагедії, коли було жорстоко побито українського підлітка.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, йдеться про організацію та заклики взяти участь у марші «проти насильства» у Парижі нібито на підтримку хлопця, що є протиправною акцією в умовах карантинних обмежень.

«Паризькі українці та наші друзі! У справі замаху на Юру заарештовані нападники, хлопець помалу одужує, поліція та лікарі працюють професійно. За інформацією від Наталії, Юриної мами, родина не має відношення до маршу «проти насильства», запланованого на неділю, та не братиме в ньому участі. Залишаємося вдома та пам‘ятаймо також, що епідемія коронавірусу триває, як і обмежувальні заходи в зв‘язку з нею», - написала адміністратор групи «Україна-Франція» у Фейсбуці, українська журналістка у Парижі Алла Лазарева.

Вона також висловила застереження, що «прокремлівські активісти використовують напад на Юру в своїх внутрішніх російських політичних цілях: щоб відволікти від мітингу на підтримку Навального, що також запланований на неділю».

«Трагедію української родини намагаються використати далеко не наші друзі. Й не від великого співчуття. Для них – це можливість вкотре стукнути нас лобами, ще раз намагатися поширити міф про «адіннарод». Це провокація, від якої родині Юрка краще не буде, а українська громада програє», - переконана активістка Об'єднання українців Франції Оксана Чорна.

«Поки Юра одужує, його родина та близькі не підтримують всілякі марші та маніфестації, щоб уникнути провокацій. Будьмо уважні, щоб не дати себе використати пропагандистам», - йдеться у дописі українки у Франції Інни Власюк.

Як дослідили українські активісти у Франції, ініціатива провести марш «проти насильства» у зв'язку із трагедією, що сталася із українським підлітком, належить відомому пропагандисту «русского мира», голові Координаційної ради російських співвітчизників у Франції Георгію Шепелеву. Він також є адміністратором закритої групи у Фейсбуці «Россия-Франция: давайте знакомиться», у якій, власне, й координується проведення нелегального публічного заходу у Парижі 31 січня.

Як повідомлялося, 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Близько десяти нападників з металевими палицями, бітами й ножами атакували компанію студентів.

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На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка, поваленого на землю, жорстоко б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу у хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані.

28 січня речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що підліток перебуває у стабільному стані.

Тим часом у Франції затримали 12 осіб за підозрою у жорстокому побитті українського підлітка.

Фото: АА