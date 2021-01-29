У Римі помолилися за Героїв Крут

З нагоди Дня пам’яті Героїв Крут в Римі в храмі святих мучеників Сергія і Вакха відбулась Божественна Літургія за загиблими в бою під Крутами 29 січня 1918 року.

Про це повідомляється на стоірнці посольства України в Італії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Літургію очолив преосвященний Владика Діонісій Ляхович, Апостольський екзарх для українців католиків візантійського обряду, що проживають в Італії.

Звертаючись до присутніх на богослужінні, владика Діонісій докладно розповів про героїчний подвиг військового загону Української Народної Республіки під Крутами та його історичне значення для Української державності.

Після Літургії владика Діонісій разом із священниками УГКЦ, дипломатами посольства України в Італії і представниками української громади під час панахиди піднесли свої молитви за загиблих Героїв.

Завершилися поминальні заходи виступом Оксани Іванюк, яка прочитала відому поезію Павла Тичини «Пам’яті тридцяти».

Як повідомлялося, у п'ятницю, 29 січня, Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами.

Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років.

На державному рівні День пам’яті Героїв Крут почали відзначати з 2003 року. Щорічне вшанування пам’яті Герої Крут закріплено у Постанові ВРУ від 16 травня 2013 року «Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами». У 2006 році на залізничній станції Крути відкрили Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут».

Фото: Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia