Спілка української молоді запустила сторінки в соцмережах до 75-річчя СУМ в діаспорі

Спілка української молоді (СУМ) повідомила про запуск в Фейсбуці та Інстаграмі сторінок до відзначення 75-ліття СУМ в діаспорі.

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ (Ukrainian Youth Association - CYM Global) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ми розповідатимемо про історію Спілки, ділитимемось цікавими фактами та унікальними світлинами», - розповіли в організації.

Насамперед в СУМ заохочують слідкувати за хештегами: #CYMDiaspora75 #СУМДіаспора75.

Запрошують також підписуватись і розповідати іншим про Інстаграм СУМ: https://www.instagram.com/cym.diaspora75.

В СУМ також заохочують приєднуватися самим та долучати друзів до групи в Фейсбуці:

https://www.facebook.com/groups/1070640806751650.

А сторінку сайту можна закріпити відтепер у вибране: https://cym.org/cymdiaspora75.

«Разом розповімо світу нашу багату на події і людей історію», - зазначили в СУМ.

В організації додали, що «СУМ - це тисячі людей, які творять величезну історію».

Зокрема, прочитати про те, коли, як і ким була відновлена Спілка української молоді в діаспорі та з чого розпочалась діяльність СУМ в еміграції, про людей, події та обставини можна у статті історика Святослава Липовецького за посиланням.

Як повідомлялося, в 2021 році виповнюється 75-ліття відновлення СУМ в діаспорі. Саме в 1946 році, після тривалої перерви було відновлено діяльність СУМ в місцях масового скупчення українців поза Україною – в таборах DP в Німеччині, а згодом й по цілому світу.

«За 75-років праці в еміграції Спілка виросла в потужну організацію, яка діє в 12 країнах світу, й об’єднує кількатисячне членство різного віку», - зазначили в СУМ.

Як повідомлялося, Верховна Рада України внесла 75-ліття відновлення СУМ в Діаспорі до переліку дат і ювілеїв, які відзначатимуться цього року на державному рівні. Постанову прийнято в грудні 2020.

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Як відомо, Спілка української молоді (СУМ) — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США тощо.

Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.

Фото, відео: Ukrainian Youth Association - CYM Global