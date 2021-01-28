Позиція діаспори стосовно подвійного громадянства має бути єдиною - лідерка канадських українців

Українські канадці виступають на підтримку єдиного підходу усієї діаспори до питання можливого запровадження в Україні подвійного громадянства.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла президентка Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій.

«У питанні можливого запровадження в Україні подвійного громадянства, Конгрес українців Канади підтримує роботу, яку очолює Світовий конгрес українців, адже позиція діаспори має бути єдина», - сказала Хичій.

Вона додала, що «ми внесли свої пропозиції й наполягаємо на безпекових аспектах, аби агресори не мали змоги здобути українське громадянство».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада в травні минулого року зняла з розгляду законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства», який планувалося розглянути у першому читанні.

Як пояснив тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, законопроєкт зупинився, бо експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.