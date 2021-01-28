Україна має в Канаді усепартійну підтримку - президентка Конгресу українців

Усі парламентські партії Канади підтримують Україну та прагнуть припинити російську агресію проти неї.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

“Відносини між нашими державами активно розвиваються, є тісними й дружніми. Ми раді, що підтримка Канадою України не є предметом політичних ігор і торгівлі. Усі партії Канади визнають право України на незалежність і територіальну цілісність, прагнуть встановлення миру й одноголосно засуджують російську агресію”, - сказала Хичій.

Вона наголосила, що КУК “буде й далі працювати з усіма партіями, аби гарантувати цю підтримку”.

Як відомо, Конгрес українців Канади – громадська представницька рада, яка об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Конгрес Українців Канади нараховує шість провінційних рад (Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек) та ряд окремих філіалів, відділів та комітетів у містах всієї Канади.

Нині в Канаді мешкає близько 1,4 млн українців. Канада – третя країна за числом етнічних українців (після України і Російської Федерації). Канадські українці – найбільша слов’янська діаспора на території цієї північноамериканської країни.