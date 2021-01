Українське посольство і громада в Північній Македонії обговорили реалізацію спільних проєктів

Співпрацю посольства України в Північній Македонії та української громади в 2021 році обговорили під час зустрічі посол України Наталія Задорожнюк та голова Громади українців ім.Лесі Українки Олександром Урбановичем.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, в рамках зустрічі відбувся також обмін думками щодо реалізації спільних проєктів посольства і громади в 2021 році.

Зокрема, було домовлено про спільне вшанування у лютому цього року 150-річчя від дня народження видатної української поетеси, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia