Творчості українського письменника Степана Ткачука присвятили культурний захід в Румунії

Карашсеверніська філія Союзу українців Румунії (СУР) провела у своєму осідку в місті Карансебеш культурний захід під назвою «Життя поета Степана Ткачука» на честь цього українського громадського діяча в Румунії, поета, перекладача.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У рамках заходу були представлені основні аспекти з життя й творчості письменника.

Голова Карашсеверніської філії СУР, вчитель музики Іван Лібер відзначив внесок Ткачука в розвиток не лише української, а й румунської літератури та культури взагалі, а також Союзу українців Румунії.

Під час заходу члени Карашсеверніської філії декламували вірші та виконали кілька пісень на вірші Ткачука, музику для яких склав композитор Іван Лібер.

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Як зазначається, Степан Ткачук народився 13 січня 1936 року в селі Данила Сучавського повіту, Буковина. Він написав і переклав кілька десятків поетичних збірок та прозових книг, за які отримав чимало премій.

Ткачук був першим головою Союзу українців Румунії та депутатом румунського парламенту. Член Спілки письменників Румунії та Національної Спілки письменників України.

Помер Ткачук 27 липня 2005 року в Бухаресті.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії