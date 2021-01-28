Творчості українського письменника Степана Ткачука присвятили культурний захід в Румунії
Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.
У рамках заходу були представлені основні аспекти з життя й творчості письменника.
Під час заходу члени Карашсеверніської філії декламували вірші та виконали кілька пісень на вірші Ткачука, музику для яких склав композитор Іван Лібер.
Як зазначається, Степан Ткачук народився 13 січня 1936 року в селі Данила Сучавського повіту, Буковина. Він написав і переклав кілька десятків поетичних збірок та прозових книг, за які отримав чимало премій.
Ткачук був першим головою Союзу українців Румунії та депутатом румунського парламенту. Член Спілки письменників Румунії та Національної Спілки письменників України.
Помер Ткачук 27 липня 2005 року в Бухаресті.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії