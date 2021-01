В Асоціації українців Данії дали корисні поради співвітчизникам, які втратили роботу через COVID-19

Асоціація українців Данії (АУД) разом з посольством України продовжують працювати над питанням допомоги українцям, які втратили роботу на данських норкових фермах через урядову заборону розведення норок у зв'язку з виявленням у тварин мутованого COVID-19; наразі в АУД поділилися корисними рекомендаціями щодо пошуку нового місця роботи в королівстві.

Про це йдеться на сторінці АУД в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, на основі відгуків, отриманих від тих, хто був у такій ситуації і вже знайшов роботу, в АУД порадили наступне:

1. Зареєструватися на сервісі з пошуку роботи jobstafetten.dk та зателефонувати туди;

2. Попросити у роботодавця хороші рекомендації;

3. Залучати якомога більше людей до пошуку нової роботи, особливо якщо є знайомі серед данців;

4. На ресурсі krak.dk знайти всі можливі ферми, які вас цікавлять в потрібному вам регіоні, і телефонувати, заготовивши наперед коротеньку «промову» про те, хто ви і чому телефонуєте;

5. Вчити датську мову та не боятися звертатися навіть в ті місця, де на даний час не потребують робітників;

6. В майбутньому ставати членами профспілок, адже їм набагато легше відстоювати Ваші права в таких ситуаціях (як зазначили в АУД, на жаль, дуже мала кількість українців, які втратили роботу, є членами профспілок);

7. В екстреній ситуації звернутися за допомогою до АУД та почесного консула України Тома Аксельгора, який спробує допомогти з пошуком роботи.

8. Більше вірити в себе!

В Асоціації українців Данії додали, що в АУД разом з українським посольством продовжують шукати різні варіанти допомоги нашим співвітчизникам, та звернулися до української громади з проханням долучитися та допомогти людям із пошуком роботи.

«Це може бути корисна порада, рекомендація з працевлаштування, можливо, особисті контакти чи поширення власного досвіду у пошуках нової роботи, або ж і прямий найм (багато українців працює менеджерами на тваринних фермах). Просимо Вас долучатися до групи підтримки і допомоги та ділитися корисною інформацією на дану тему: AUD: Підтримка робітників норкових ферм (COVID-19) на сторінці www.facebook.com/groups/aud.minks», - зазначили в асоціації.

Крім того, 25 січня посол України в Королівстві Данія Михайло Видойник провів онлайн-зустріч з директором Департаменту міжнародного рекрутингу Міністерства імміграції та інтеграції Данії Йонасом Зельбергом з питання відстоювання інтересів українців, що втратили роботу на норкових фермах.

У зустрічі також взяли участь представники Данського агентства міжнародного рекрутингу та інтеграції, почесний консул України в місті Оутруп Том Аксельгор і голова Асоціації українців Данії Андрій Кузьмин, повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства.

«Сторони обговорили розвиток ситуації навколо масового звільнення українських працівників з данських норкових ферм, які були закриті данським урядом через побоювання, що одна з мутацій коронавірусу норки може виявитися стійкою до потенційної вакцини від коронавірусної хвороби 2019. Зокрема, були розглянуті можливості ініціювання урядом Данії певних заходів, які б пом’якшили для українських громадян соціально-економічні наслідки від звільнень та не суперечили б данському законодавству», - йдеться у дописі.

Серед пропозицій українських співрозмовників прозвучали: продовження терміну виїзду з Данії; надання дозволів на пошук роботи на піврічний термін; зменшення необхідної мінімальної заробітної плати на період перекваліфікації тощо. Однак, за словами данських представників, реалізація таких заходів у найближчі декілька місяців є малоймовірною, оскільки це вимагає внесення необхідних змін до законодавчих актів Данії, що передбачає проходження відповідних процедур та є доволі тривалим в часі.

Зі свого боку, працівники Данського агентства міжнародного рекрутингу та інтеграції (SIRI) поінформували про чинні правила розгляду Агентством звернень про завершення трудових відносин з іноземним працівником.

Зокрема, лише після письмового повідомлення данським роботодавцем про припинення договору з найманим працівником Агентство розпочинає здійснення верифікації обставин звільнення та можливості анулювання дозволу на проживання в Данії відповідної особи. Зазначений процес займає час і може тривати навіть до трьох місяців (з урахуванням пандемічної ситуації). По завершенню розгляду іноземному громадянину, якщо його дозвіл на проживання анульовано, встановлюється одномісячний термін для виїзду з Данії або ж пошуку нового місця роботи.

В цілому, зазначили в посольстві, данські співрозмовники зазначили, що повністю розуміють складність нинішньої ситуації для українських громадян, а керівництво Міністерства імміграції та інтеграції Данії приділяє цьому питанню окрему увагу.

«Виходячи з викладеного, посольство України в Данії заохочує усіх українців, задіяних в данській норковій промисловості, не зволікати з пошуком нової роботи, звертатися за порадами до колег, хто вже знайшов таку роботу, ділитися наявним позитивним досвідом з Асоціацією українців Данії та через соціальні мережі. Посольство при цьому продовжує тримати зазначене питання на контролі та про можливий подальший розвиток подій невідкладно інформуватиме», - зазначили в дипустанові.

Як повідомлялося, данський парламент 21 грудня 2020 року ухвалив закон про заборону розведення норок до 2022 року. Зазначається, що у такий спосіб влада створила законні підстави для масового знищення цих тварин через виявлений у них раніше мутований коронавірус.

Раніше в 2020 році уряд Данії наказав знищити 17 млн норок, яких вирощували на фермах у країні, через їх можливе інфікування мутованим коронавірусом. На той момент Данія мала найбільшу індустрію норок у світі.

Загалом вже шість країн - Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США - заявили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark