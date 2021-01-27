Про життя української громади Норвегії розкажуть на онлайн-зустрічі

Віртуальна зустріч зі співорганізаторкою Української громади Східної Норвегії Тетяною Бондаренко відбудеться 29 січня.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Організатором зустрічі є Публічні бібліотеки Солом'янки - це 17 бібліотек Солом’янського району Києва, які є вільними просторами для спілкування, розвитку та культурного дозвілля громади.

Онлайн-спілкування «відбудеться в рамках Міжнародного десятиліття зближення культур, під час якої дізнаємося, як нині живе Українська Громада Норвегії та ближче познайомимося з Норвегією, її принадами та культурними традиціями», зазначається в анонсі.

Тетяна Бондаренко

Як розповідається, Тетяна Бондаренко переїхала до Норвегії у 2005 році. Мешкала на заході королівства. У 2014 році перебралася до Ставангера. Там була співзасновником та головою Української громади в Ругаланн.

У 2015 році Бондаренко переїхала до Осло, де брала активну участь у діяльності різних українських організацій. Упродовж року була головою Української громади Норвегії (представляє Осло).

З 2019 року - співорганізатор Української громади Східної Норвегії.

Як зазначається, громада проводить активну співпрацю з Українською громадою Тронгейма та Культурно-освітнім центром «Еллісів» в Осло, займається організацією свят, інтерв'ю, вікторин як для українців, так і для норвежців.

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Фото: Укрінформ, Публічні бібліотеки Солом'янки