Міжнародна школа україністики «Крок до України» стартувала - вперше взимку

ХІV Міжнародна школа україністики «Крок до України» від Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» вперше розпочала заняття взимку і онлайн.

Про це повідомляється на сторінці Крок до України - МІОК в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Уже традиційним для Школи україністики «Крок до України» стало робити щось першими і вперше. Сьогодні (25 січня – ред.) вперше Школа відчинила двері віртуальних кабінетів взимку. З початком нового року з новими силами розпочали навчання студенти з Бразилії, Казахстану, Китаю, Німеччини та Сербії. Перед ними - два тижні інтенсивного та цікавого навчання, багато розмовної практики, знайомство із знаковими українцями сучасності та новими друзями із різних країн», - йдеться у дописі.

Зимова школа україністики відбудеться 25 січня - 7 лютого 2021 року.

Команда МІОК та студенти попередніх років підготували відеопривітання для учасників ХІV Міжнародної школи україністики «Крок до України».

Як повідомляв Укрінформ, у липні завершила роботу ХІІІ Міжнародна літня школа україністики МІОК «Крок до України». Відбулося вручення сертифікатів 20 слухачам з Аргентини, Бразилії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Росії та Румунії.

Зазначається, що школа вперше пройшла в режимі онлайн. Новими були також форма, засоби, програма, методика, країни учасників та багато іншого.

Студенти два тижні навчалися за оригінальними авторськими методиками, апробованими за кордоном. Учасники програми отримували максимум інформації за мінімум часу, практикували мову на щоденних розмовних практиках з носіями мови, під час зустрічей з відомими сучасниками, здобували досвід публічних виступів українською та створювали середовище, в якому навіть після закінчення школи можна практикувати мову.

Фото, відео: Крок до України - МІОК