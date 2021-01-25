Посольство України в Катарі змінило адресу

Посольство України в Державі Катар переїхало до іншої резиденції і віднині знаходиться за новою адресою.

Про це повідомляє пресслужба дипустанови, передає Укрінформ.

«Ми раді сповістити про завершення тривалої кропіткої роботи з пошуку нового приміщення для розміщення резиденції посольства України у Державі Катар! На початку січня 2021 року наше посольство переїхало до нової резиденції. Наразі завершуємо останні адміністративні формальності та необхідні технічні роботи в приміщенні й на території дипмісії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, консульський прийом відвідувачів наразі відновлено, тож українських громадян чекають за новою адресою: м.Доха, район Легтаїфія, Вест Бей, округ 66, вулиця 552, будинок 11, п/c № 22539.

У посольстві розповіли, що при пошуку нової будівлі в дипустанові враховували, насамперед, критерії зручного розташування, гідного архітектурного вигляду та наявності можливостей для покращення умов проведення консульського прийому.

«Вважаємо, що нова будівля Посольства України відповідає усім згаданим критеріям та стане гідним й комфортним місцем розташування української дипмісії на багато років», - повідомили в дипустанові.

Фото: Посольство України в Катарі/Embassy of Ukraine in Qatar