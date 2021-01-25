У Саду світового українства розколядою завершили різдвяні свята

Проводи коляди і завершення зимових свят провели в Саду світового українства в Музеї народної архітектури і побуту (Шевченківський гай) у Львові представники Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» та гості.

Про це повідомляється на сторінці МІОК в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Розколяда в Саду світового українства! Саме тут, у Саду світового українства, закладеному посеред Шевченківського гаю десятиліття тому з ініціативи МІОК, ростуть дерева, що символізують закоріненість закордонних українців у рідну землю», - зазначається у дописі.

Зазначається, що в Саду світового українства вже зростають 40 дерев, кожне з яких ознаменовує українство у 40 різних державах. Навесні висадять ще 20 саджаців на честь новоприєднаних до Свiтового конґресу українців (СКУ) громад.

«Тож проводжаємо коляду, чекаючи на близьку весну. А Сад чекає на вас, дорогі українці з усього світу!», - зазначили учасники заходу.

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Як повідомлялося, 13 квітня 2010 року за ініціативи МІОК вперше в Україні та в світі було закладено Сад світового українства – висаджено 40 саджанців яблунь, вишень і черешень від українців закордону. Біля кожного саджанця встановлено табличку із зазначенням країни проживання відповідної громади. «Зробили лише перший крок – висадили дерева, що символізують красу, силу і єдність світового українства», - зазначили тоді в МІОК.

Цю акцію було приурочено до ІІІ Міжнародного конгресу «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проєкція у майбутнє», що відбувся у Львові в червні 2010 року.

Зауважується, що проєкт «Сад світового українства» розрахований не на один рік і матиме велике пізнавальне значення. «Люди, що приходитимуть у Сад, зможуть побачити і переконатися, що Україна не завершується на своїх кордонах. Український простір переступив їх і сягнув усіх континентів, на яких живуть і працюють 20 млн українців. Це вони, працею і стараннями, утверджують добре ім’я нашої Держави у країнах свого проживання. І Україна мусить пізнати своїх синів і дочок, що не загубилися у світах і впродовж століть відчувають своє українство», - зазначили в МІОК.

«Сад світового українства» є черговим кроком на шляху реалізації проєкту Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою «Відкриймо для України українську діаспору», зазначили в МІОК.

Відео: МІОК