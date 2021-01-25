Для парафій УГКЦ у Ноттінемі та Дербі створили новий вебсайт

Для українських парафій УГКЦ у Східному Мідленді (Ноттінгем та Дербі) створили новий вебсайт.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Української громади Дербіширу, передає Укрінформ.

«Чудова новина! Новий вебсайт за адресою https://ugcc-midlands-parish.wixsite.com/website створено для наших українських католицьких парафій у Східному Мідленді (Ноттінгем та Дербі). Тут ви знайдете легкий доступ до інших вебсайтів Української Церкви та зможете надолужити всі раніше опубліковані проповіді та служби», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ресурс буде особливо корисний тим парафіянам, які не мають облікового запису в Фейсбуці, але хотіли б отримувати актуальну інформацію.

Як зазначається на сайті, українські католицькі парафії В Ноттінгемі та Дербі є частиною Лондонської єпархії Пресвятої Родини — єпархії Української греко-католицької церкви, що опікується українцями греко-католиками у Великій Британії.