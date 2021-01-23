Фонд канадських українців преміює переможця наукового конкурсу з проєкту імені Героя Небесної Сотні

Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» спільно з Радою молодих вчених при МОН України оголосили переможця другого конкурсу в межах реалізації проєкту «Відзнака імені Юрія Вербицького».

Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Найкращою роботою визнано статтю "Просторово-часовий розподіл сейсмічності закарпатського внутрішнього прогину за результатами геофізичного моніторингу" Ігнатишина Адальберта Васильовича, який за життя Юрія Вербицького зустрічався з ним на станції Королево», - йдеться у повідомленні.

Переможець Відзнаки отримає для своєї наукової діяльності 10 тис. гривень, надані українцями Канади BCU Foundation (Фундація Будучність) – фондом, який є благодійною організацією з підтримки українських культурних, історичних, освітніх прагнень.

Повідомляється, що роботи на конкурс надійшли з Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та сейсмічної станції «Королево» Карпатської дослідно-методичної сейсмологічної партії Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Як зазначається, НПО «Відзнаки героїв» засновано як проєкт вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, до якого можуть долучитися всі, хто має переконання, що пам’ять про Героїв повинна бути нашою силою. Будь-які міста, села, громадські організації, школи, місцеві органи влади можуть брати в ньому участь. Кураторкою проєкту є Ольга Климко.

Відзнака на честь Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького заснована громадською організацією «Родина Героїв Небесної Сотні» в рамках проєкту «Відзнаки Героїв Небесної Сотні» в пам’ять про Героя України Юрія Вербицького. Мета Відзнаки - мотивувати тих, хто, подібно до Вербицького, своїми науковими досягненнями, відданістю науковій доброчесності розбудовують Україну, повідомляється на сайті ГО «Родина Героїв Небесної Сотні».

Як зауважується, Вербицький мав переконання, що наукова еліта має демонструвати суспільству чесність, готовність боротися за правду та ідеали.

«Його досягнення у науці – плід багаторічної безкомпромісної і талановитої праці. Створенням автоматизованої системи сейсмологічних спостережень та комплексного банку геофізичної інформації для Карпатського регіону України було закладено фундамент сейсмологічних досліджень сучасного типу», - йдеться у повідомленні.

Відзнака імені Юрія Вербицького заснована в рамках проєкту «Відзнаки Героїв Небесної Сотні».

«Закатований у ніч на 22 січня 2014 року, Юрій Вербицький назавжди залишиться в нашій пам’яті розумною, веселою, усміхненою людиною, яка мала велику любов до гір, альпінізму, а головне – до рідних і своєї наукової роботи у галузі сейсмології», - йдеться на сайті Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.