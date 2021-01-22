МЗС та СКУ почали розробку нової політики щодо закордонних українців

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив про початок розробки нової політики щодо українців закордону.

Про це Боднар написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Разом з керівництвом Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців та нашими послами почали розробку нової політики МЗС щодо українців за кордоном. Головне - інституційно і ресурсно зміцнити зв'язки українців за кордоном з Україною, вдосконалити підтримку громад, сприяти поверненню бажаючих додому та багато інших цікавих ідей», - зазначив заступник міністра.

У свою чергу, в Свiтовому конґресі українців (СКУ) повідомили, що тривають робочі зустрічі проводу СКУ з Міністерством закордонних справ України та послами України в світі.

«Обговорили актуальні можливості співпраці та сучасні виклики, пропозиції щодо публічної та культурної дипломатії, можливості системного розвитку українського шкільництва, підсилення зв’язків закордонного українства та України та низку інших стратегічних питань. Нові проєкти та важливі ініціативи в 2021 році!», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав розробку та створення якісно нової й ефективної політики України щодо закордонних українців одним із семи основних пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ України в 2021 році.

Фото: Укрінформ, Vasyl Bodnar