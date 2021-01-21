Діаспора в Канаді продовжуватиме співпрацю з українцями в США на підтримку України

В Конгресі українців Канади (КУК) привітали Джо Байдена, який 20 счня офіційно став 46-м президентом США, і віцепрезидентку США Камалу Гарріс з початком іх роботи та висловили готовність до продовження співпраці з американськими українцями на підтримку України.

Про це йдеться на сторінці Конгресу українців Канади в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«КУК вітає Джо Байдена з інавгурацією 46-м президентом США. Ми вітаємо віцепрезидентку Камалу Гарріс та адміністрацію Байдена-Гарріс з початком їх роботи сьогодні (20 січня – ред.)! Для канадців немає найближчих друзів чи союзників, ніж американський народ. Як українські канадці, ми сподіваємось продовжувати співпрацювати з нашими українськими американськими сестрами та братами на підтримку вільної, демократичної та процвітаючої України», - зазначили в КУК.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня відбулася церемонія складання присяги президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Після цього вони офіційно набули своїх повноважень.