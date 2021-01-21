Нова адміністрація США посилить тиск на Росію і нарощуватиме підтримку України, вважає президент УККА

Адміністрація нового президента США Джо Байдена буде збільшувати підтримку України і посилюватиме тиск на Росію, вважає президент Українського конгресового комітету Америки (УККА) Андрій Футей.

Таку думку він висловив під час спеціального ефіру Радіо Свобода, присвяченого інавгурації, передає Укрінформ.

«Найперше, я думаю, це буде підсилення стратегічного партнерства між Україною і США. Він дуже добре обізнаний із нашою країною, і ми як представники громади тут будемо з ним співпрацювати, не тільки з адміністрацією президента, але також і з двопартійною системою в Конгресі», – сказав Футей.

Він висловив упевненість у тому, що тиск на Росію буде посилений.

«Є двопартійна підтримка у Конгресі і сама його позиція. Як ви знаєте, вчора (19 січня – ред.) було слухання для держсекретаря Блінкена, де ясно і чітко заявили, що буде тиск на Росію, щоб вона забрала свої війська, але також, що буде подальша велика допомога щодо матеріальної і військової, і летальної, і гуманітарної допомоги Україні. Я переконаний у тому, що нова адміністрація США, новий Конгрес буде ще більше підсилювати і більше вимагати, щоб Росія таки забралася взагалі з території України», – наголосив голова Українського конгресового комітету Америки.

Читайте також: Україна закликає Раду Європи зреагувати на утиски СКУ в Росії

Як зазначається, УККА представляє інтереси більш як 1,5-мільйонної української громади у Сполучених Штатах з 1940 року. Є співзасновником та вагомою складовою Світового конґресу українців.

В липні 2020 року УККА закликала республіканців і демократів у США посилити партнерство з Україною.

Як повідомлялося, 20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена.

Він шість разів був із візитами в Україні, коли перебував на посаді віцепрезидента США.