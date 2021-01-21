Державний архів зарубіжної україніки поповнився документами про видатних українців Словаччини

Державний архів зарубіжної україніки поповнився документами про видатних українців Словаччини

Укрінформ
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці отримав особистий архів видатних українців Словаччини Василя та Ольги Грицак.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Йдеться про матеріали щодо «життя» українського слова, музики та літератури у столиці Словацької Республіки, починаючи з березня 1961 року, а також творчості видатного українського театрального діяча, актора, режисера та драматурга Юрія-Августина Шерегія», - зазначили в посольстві.

У дипустанові також висловили щиру подяку родині Грицак за подаровані матеріали.

Як зазначили в ЦДАЗУ, ім’я українського актора, режисера, драматурга та історика театру Юрія Шерегія (1907–1990) широко відоме на Закарпатті, в Чехії та Словаччині, де протікало його творче життя.

«Він був засновником і організатором театру «Нова сцена» 1934 р. в Хусті. По закінченню 1943 р. режисерських курсіву Дрогобичі продовжив свій творчийшлях в українських та словацьких театрах Пряшева, Кошиць, Братислави та інших містах Словаччини», - розповіли в архіві.

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Колектив ЦДАЗУ висловив щиру подяку дочці Юрія Шерегія Ользі Грицак за передані документи та посольству України в Словацькій Республіці за допомогу в переміщенні їх до ЦДАЗУ.

Фото: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці

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