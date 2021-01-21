Державний архів зарубіжної україніки поповнився документами про видатних українців Словаччини

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці отримав особистий архів видатних українців Словаччини Василя та Ольги Грицак.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Йдеться про матеріали щодо «життя» українського слова, музики та літератури у столиці Словацької Республіки, починаючи з березня 1961 року, а також творчості видатного українського театрального діяча, актора, режисера та драматурга Юрія-Августина Шерегія», - зазначили в посольстві.

У дипустанові також висловили щиру подяку родині Грицак за подаровані матеріали.

Як зазначили в ЦДАЗУ, ім’я українського актора, режисера, драматурга та історика театру Юрія Шерегія (1907–1990) широко відоме на Закарпатті, в Чехії та Словаччині, де протікало його творче життя.

«Він був засновником і організатором театру «Нова сцена» 1934 р. в Хусті. По закінченню 1943 р. режисерських курсіву Дрогобичі продовжив свій творчийшлях в українських та словацьких театрах Пряшева, Кошиць, Братислави та інших містах Словаччини», - розповіли в архіві.

Читайте також: Активісти української громади з різних країн випустили відео до Дня Соборності

Колектив ЦДАЗУ висловив щиру подяку дочці Юрія Шерегія Ользі Грицак за передані документи та посольству України в Словацькій Республіці за допомогу в переміщенні їх до ЦДАЗУ.

Фото: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці