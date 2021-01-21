В Анкарі новонародженим українцям вручили вишиванки та паспорти

Новонароджені громадяни України, які проживають в Анкарі, отримали у посольстві України в Туреччині свої перші вишиванки та паспорти.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Цього разу вишиті сорочки вручили трьом маленьким українцям: двоє дівчаток та один хлопчик, отримати вишиванку для якого до посольства завітала його сестричка.

«Це честь та приємність для мене, продовжуючи нашу традицію, вручити перші вишиванки нашим діткам. Вишиванка - це справжній оберіг, який кожному українцю додає сили. Вручаємо їх на щастя й на долю», - сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

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Традиція дарувати вишиті сорочки новонародженим українцям була започаткована в посольстві України в Туреччині в 2017 році після презентації фільму про вишиванку та її значення. З того часу подружжя Сибіг дарує вишиваночки новонародженим українцям, діткам, які мають українське походження і народжені в Туреччині.

«Даруємо їх як символ, як оберіг, як побажання щасливої долі, продовження нашого квітучого роду, розвитку нашої рідної країни», - розповіла дружина посла України в Туреччині Тетяна Сибіга.

Фото: Ольга Будник