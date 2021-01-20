В СКУ подякували Союзу українців у Великій Британії за підтримку і розвиток громади

Свiтовий конґрес українців (СКУ) привітав Союз українців у Великій Британії (СУБ) з 75-річчям та подякував за розбудову української громади.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«19 січня 1946 року, на Йордан, в повоєнному Единбурзі відбулися установчі Збори Союзу українців у Великій Британії (СУБ). Всі ці роки СУБ провадив активну діяльність та на сьогодні є потужною і відомою громадською організацією у світі», - зауважили в СКУ.

У Свiтовому конґресі українців щиро привітали всі відділи і Осередки, «відданістю і працею яких підтримується надійність, авторитет та добра репутація організації, яка активно діє вже 75 років», та подякували за «невтомну працю на підтримку та розвиток української громади».

Як повідомляв Укрінформ, Союз українців у Великій Британії (СУБ), який є найстарішою українською громадською установою у Сполученому Королівстві з центром у Лондоні, відзначив 19 січня 75 років свого існування.