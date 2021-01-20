У США стартував благодійний мовний онлайн-курс для українських іммігрантів

Благодійний онлайн-курс англійської мови для малозабезпечених новоприбулих українських іммігрантів Філадельфії та околиць розпочався 17 січня.

Про це повідомляє Інформаційний ресурс Української греко-католицької церкви (УГКЦ) з посиланням на пресслужбу організатора та головного спонсора проєкту - Релігійного товариства українців-католиків «Свята Софія» США (ТСС А), передає Укрінформ.

Як зазначається, 20-годинний курс було ініційовано в рамках платформи «ESL.Ukraine»у співпраці з «Коморою доброго самарянина» при Філадельфійській архиєпархії УГКЦ.

«Це перша ініціатива благодійного навчання англійської мови для українців в розсіянні сущих. Нашим бажанням є допомогти новоприбулим покращити знання мови або ж закласти її фундамент, адже вміння порозумітися в середовищі, яке стало другою батьківщиною, є звичайною необхідністю. Виходимо назустріч передусім тим краянам, фінансові можливості яких не дозволяють відвідувати платні курси», - розповіла голова ТCС А Ірина Іванкович.

Упродовж десяти тижнів з 17 учасниками курсу на трьох рівнях працюватимуть викладачі-волонтери зі Сполучених Штатів Америки (Ірина Іванкович), Канади (Тарас Малюжинський), студенти з України (Віра Грабчук, Карина Карпишина), які навчалися у США за програмою FLEX, та викладачка англійської мови зі Львова Зоряна Когут.

У програмі передбачені заняття з граматики, розмовної мови, читання, майстерності писання, вокабуляру. Навчальний процес відбуватиметься не лише за традиційним методом підручника, а й із застосуванням новітніх технологій, які мають на меті в зрозумілий та доступний спосіб донести матеріал. Учасники програми матимуть чудову нагоду спілкуватися живою англійською мовою у дружньому колективі.

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Зауважується, що програму укладено так, аби допомогти в подоланні мовного бар’єру і полегшенні адаптації в англомовному середовищі.

Молитву на відкриття курсу, що триватиме до 28 березня, провів єпископ-помічник Філадельфійський владика Андрій Рабій.