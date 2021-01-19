Сьогодні – день народження українського митця в Аргентині Бориса Крюкова

У цей день, 19 січня, народився український живописець, графік, мозаїст, театральний декоратор Борис Крюков (1895 - 1967), який жив і творив в Аргентині.

Про це повідомляє Музей української діаспори в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Крюков з’явився на світ в сім’ї українського службовця в місті Оргієв (сучасна територія Молдови). Мистецьку освіту здобув у відомого художника й педагога Федора Кричевського в Києві (1913-1917). Після навчання поїхав до Кам’янця-Подільського викладати малярство в художньому технікумі (1918-1923).

У 1923-1940 роках працював художником у Київському театрі опери та балету. У міжвоєнний період також займався книжковою графікою, проілюстрував понад 500 книг (співпрацював з видавництвами «Культура», Держвидав, «Книгоспілка», «Слово», «Радянський письменник»), був визнаний одним із провідних тогочасних художників-графіків України.

У 1943 році Борис Крюков виїхав до Львова, потім – до Кракова, з 1944 року мешкав в Австрії, де писав під псевдонімом Іван Усатенко. У 1948 році емігрував до Аргентини, осів в Буенос-Айресі й повернувся до книжкової графіки. У 1964 році за ілюстрації для видання «Дон Кіхот» отримав першу премію на міжнародному конкурсі мистецтва в Мадриді.

Крюков загалом оформив біля 500 книг, у тому числі багатьох відомих українських письменників. З 1950 року та до смерті був єдиним ілюстратором серії «Незабутні класики» іспанського видавництва «Ель Атенео» («El Ateneo»), зокрема проілюстрував книжки «Тисяча і одна ніч» (1950 та 1956), «Фантастичні оповідання» Едгара По (1951), «Божественна комедія» Данте Аліґ'єрі (1952), «Дон Кіхот» М. Сервантеса (1954), твори А. Франса (1959) та Е. Золя (1961).

Окрім книжкової ілюстрації, займався олійним живописом, мозаїкою. З 1950 року проводив щорічні виставки своїх робіт у Буенос-Айресі, виконав мозаїку в Українському католицькому Свято-Покровському соборі в Буенос-Айресі.

Помер Борис Крюков 6 березня 1967 року в Буенос-Айресі. Спадщиною батька опікується донька художника Лідія Качуровська, що проживає нині в Мюнхені.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори