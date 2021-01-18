Різдвяний вертеп показали в Дубаї українці ОАЕ

Українська школа в ОАЕ «Софія» та члени української громади в ОАЕ організували 15 січня різдвяний вертеп в приміщенні консульства України в Дубаї.

Про це повідомляє пресслужба консульства, передає Укрінформ.

«Багата на таланти українська громада вразила всіх своїм колядуванням та щедруванням. "Щедрий Вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!…", – співали колядники, а всі присутні з вдячністю раділи та насолоджувалися живим спілкуванням, яке стало таким рідким та цінним!», - зазначається в повідомленні.

Як зауважується, українські діти, які несли справжню радість, радість Різдва, показали яскраве музично-театралізоване дійство про народження Ісуса та «засвітили в серцях всіх учасників заходу Вифлеємську зірку надії».

В Українській школі «Софія», у свою чергу, зазначили, що зірки для вистави були створені дітьми всласноруч до конкурсу «Різдвяна зірка - 2021». Незалежне жюрі оголосило переможців і вручило подарунки для авторів найгарніших зірок

Для малечі також були проведені майстер-класи.

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У школі щиро подякували за незабутнє та веселе свято всім, завдяки кому воно стало можливим, зокрема, консулу в Дубаї Олександру Хом’яку та віце-консулу Тимуру Рідванову, артистам, викладачам школи тощо.

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE