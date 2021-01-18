Різдвяний вертеп показали в Дубаї українці ОАЕ
Про це повідомляє пресслужба консульства, передає Укрінформ.
«Багата на таланти українська громада вразила всіх своїм колядуванням та щедруванням. "Щедрий Вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!…", – співали колядники, а всі присутні з вдячністю раділи та насолоджувалися живим спілкуванням, яке стало таким рідким та цінним!», - зазначається в повідомленні.
Як зауважується, українські діти, які несли справжню радість, радість Різдва, показали яскраве музично-театралізоване дійство про народження Ісуса та «засвітили в серцях всіх учасників заходу Вифлеємську зірку надії».
В Українській школі «Софія», у свою чергу, зазначили, що зірки для вистави були створені дітьми всласноруч до конкурсу «Різдвяна зірка - 2021». Незалежне жюрі оголосило переможців і вручило подарунки для авторів найгарніших зірок
Для малечі також були проведені майстер-класи.
У школі щиро подякували за незабутнє та веселе свято всім, завдяки кому воно стало можливим, зокрема, консулу в Дубаї Олександру Хом’яку та віце-консулу Тимуру Рідванову, артистам, викладачам школи тощо.
Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE