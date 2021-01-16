В СКУ вшанували захисників Донецького аеропорту

У Свiтовому конґресі українців (СКУ) віддали шану захисникам Донецького аеропорту.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Cьогодні ми вшановуємо хоробрих захисників Донецького аеропорту. 242 дні ціною власних життів вони захищали міжнародний аеропорт "Донецьк" від ворога - російських найманців. Безстрашні воїни, наші Кіборги cтали символами незламного духу українців. Вони вистояли. Не вистояв бетон!», - зазначили в СКУ.

Як повідомлялося, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту, встановлений за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали «кіборгами».

Оборона Донецького аеропорту від російських окупантів тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Весь цей час українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.

На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня внаслідок масованих ворожих обстрілів завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював ворог.

Окупанти, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх. У ці дні, в результаті підриву терміналу, загинули 58 захисників-«кіборгів». Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.