Маленькі українці Угорщини щедрували в посольстві в Будапешті

Діти української громади Угорщини привітали посольство України з різдвяними святами.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні діти української громади Угорщини привітали посольство з Різдвяними святами і отримали від посольства різдвяні подарунки. А ми отримали Різдвяну зірку, яка має принести мир, щастя і благополуччя Україні», - зазначили в диппредставництві.

Маленькі українці, зокрема, виконали одну з найпопулярніших українських щедрівок «Ой сивая та і зозуленька», яку традиційно співають напередодні Старого Нового року.

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Фото: Nepop Liuba / Фейсбук

Відео: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary