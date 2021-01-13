Український інститут в Лондоні запрошує на Щедрий вечір онлайн
Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Під час зустрічі у прямому ефірі зі Львова виступатиме етногурт «Курбаси» з живим виконанням колядок.
Українська шеф-кухарка, письменниця і фуд-стилістка Оля Геркулес, що проживає у Лондоні, продемонструє свою улюблену українську різдвяну страву. «Повірте нам, це не те, що ви робили раніше!», - анонсували організатори.
У рамках святкування відбудеться аукціон художніх книг, які відкривають магічний світ українських народних традицій, та спілкування з їхною авторкою, українською письменницею Яриною Вінницькою.
Також на аукціон виставлять книгу «Жизня» Олега Сенцова в перекладі англійською Вільяма Блекера, який і представить видання перед аукціоном.
Святкування проходитиме 13 січня на платформі Zoom.
Більше інформації та можливість зробити благодійні внески на підтримку цьогорічних проєктів Українського інституту в Лондоні – нового весбайту, перекладацького конкурсу та кінофестивалю - можна знайти за посиланням: https://bit.ly/38b9DVL.
Фото: Ukrainian Institute London