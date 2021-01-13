Український інститут в Лондоні запрошує на Щедрий вечір онлайн

Український інститут в Лондоні організовує віртуальне святкування українського Різдва та Нового року і пропонує цікаву програму.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Під час зустрічі у прямому ефірі зі Львова виступатиме етногурт «Курбаси» з живим виконанням колядок.

Українська шеф-кухарка, письменниця і фуд-стилістка Оля Геркулес, що проживає у Лондоні, продемонструє свою улюблену українську різдвяну страву. «Повірте нам, це не те, що ви робили раніше!», - анонсували організатори.

У рамках святкування відбудеться аукціон художніх книг, які відкривають магічний світ українських народних традицій, та спілкування з їхною авторкою, українською письменницею Яриною Вінницькою.

Також на аукціон виставлять книгу «Жизня» Олега Сенцова в перекладі англійською Вільяма Блекера, який і представить видання перед аукціоном.

Святкування проходитиме 13 січня на платформі Zoom.

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Більше інформації та можливість зробити благодійні внески на підтримку цьогорічних проєктів Українського інституту в Лондоні – нового весбайту, перекладацького конкурсу та кінофестивалю - можна знайти за посиланням: https://bit.ly/38b9DVL.

Фото: Ukrainian Institute London