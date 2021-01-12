Єпархія УГКЦ у Великій Британії оголосила про припинення публічних богослужінь через COVID-19

Лондонська єпархія Пресвятої Родини, що опікується українцями греко-католиками у Великій Британії, оголосила про припинення з 11 січня публічних богослужінь у зв’язку з різким зростанням кількості заражених COVID-19 в королівстві.

Разом із тим, служби регулярно відбуватимуться онлайн, повідомляється в листі правлячого архиєрея єпархії Пресвятої Родини із осідком у Лондоні преосвященного владики Кеннета Новаківського, розміщеному на сторінці єпархії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Останніми днями засоби масової інформації в Сполученому Королівстві повідомляють про різке зростання кількості заражених вірусом COVID-19, що призводить до збільшення кількості смертностей... Порадившись з нашими священиками і багатьма вірними, а також вислухавши поради медичних експертів, я прийшов до висновку, що ми мусимо в першу міру враховувати і діяти в інтересах безпеки і здоров’я нашого духовенства та мирян. Тому з понеділка 11 січня ми припиняємо всі публічні богослужіння у всіх наших парафіях та місійних станицях. Натомість, до часу дальшого повідомлення в цьому питанні, богослужіння будуть транслюватися в онлайн-режимі. Наші священики продовжуватимуть відправляти богослужіння денно для наших вірних. Парафіям, які мають можливість, радимо пропонувати онлайн-трансляції богослужіння денно», - йдеться в листі.

Зазначається, що, «незважаючи на припинення публічних богослужінь, душпастирська праця наших священиків буде продовжуватися». Як повідомляється, похоронні богослужіння відправлятимуться згідно з державними встановленими приписами, а служби в неділі та святкові дні продовжуватимуться онлайн з безпеки власних домів.

Повідомляється, що «від понеділка, 11 січня, наші парафії, які можуть дотримуватися визначених правил безпеки через COVID-19, можуть відкривати свої двері протягом певної та обмеженої кількості годин на день лише для приватних та індивідуальних молитов».

Правилами безпеки, зокрема, встановлюється тривалість літургій та порядок проведення церковних таїнств та обрядів, наголошується на необхідності постійно та неухильно дотримуватися соціальної дистанції, носіння масок у церквах є обов'язковою вимогою. Також не допускається окроплення людей або предметів святою водою, спільного або хорового співу; співати колядки в церкві може лише одна людина. Заборонене спілкування у приміщенні церкви або за її межами на автостоянках тощо під час або після літургійних служб.

Про будь-які зміни єпархія своєчасно повідомлятиме, зауважується в листі.

«Я надіюся, що ці заходи допоможуть убезпечити нас усіх та допоможуть державним заходам щодо запобігання подальшому поширенню COVID-19», - зазначив Новаківський.

Зазначається, що кілька інших християнських конфесій в Англії також прийняли рішення тимчасово закрити свої церкви для публічних богослужінь.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 12 січня зареєстрували 91 319 487 випадків коронавірусу, зокрема 1 952 976 смертей і 65 316 471 одужання.

Зокрема, Британія посідає п’яту сходинку у світовій статистиці за кількістю випадків COVID-19. У країні з початку пандемії виявили понад 3 млн випадків, з них – понад 81,9 тис. летальних. Одужали 1,4 млн хворих.

Британія стала першою країною у світі, що схвалила вакцину від коронавірусу, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech. Пізніше країна також схвалила для використання COVID-вакцину, що була розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, а також вакцину американської компанії Moderna.