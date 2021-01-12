Ветерану АТО зробили в Чикаго 31-у операцію

Ветеран АТО Олег Івахнюк, який з листопада 2019 року лікується в Чикаго, 8 січня успішно переніс 31-у операцію.

Про це повідомила в Фейсбуці засновниця та президентка благодійного фонду «Revived Soldiers Ukraine» Ірина Ващук-Дісіпіо, яка, зокрема, опікується бійцем, передає Укрінформ.

Ващук розповіла, що операція тривала 11 годин. «Лікарі задоволені роботою, і Олег відновлюється після оперативного втручання», - зазначила засновниця «Revived Soldiers Ukraine».

Напередодні чергового хірургічного втручання Ващук написала: «Це найскладніша операція для Олега на поранене бедро, в яке влетіли 3 кулі одночасно і просто розтрощили кістку. Нога Олега на сьогодні коротша на 9 см, і це буде виправляти лікар Ярослав Дзвіник в Swedish Hospital міста Чікаго. Ми всі вболіваємо за Олега і отець Микола Бурядник з нашим ветераном зараз в шпиталі чекає на результати операції».

Ващук нагадала, що Івахнюка було важко поранено під час перебування у складі добровольчого батальйону «Донбас» на сході України.

Читайте також: Українці Швейцарії передали гуманітарну допомогу двом медзакладам в Полтаві

Як повідомлялося в ЗМІ, благодійний фонд «Revived Soldiers Ukraine», створений в США у 2015 році, наразі має свої представництва майже в кожному штаті Америки. Чи не найактивніші громади в Чикаго, Детройті, Бостоні, Філадельфії, Нью-Йорку, Коннектикуті, Флориді, Кароліні, Техасі, Каліфорнії та Сіетлі (штат Вашингтон).

За роки існування фонд зміг зібрати й витратити на поранених воїнів близько 1 млн доларів США. Також багато захисників отримали грошову й медичну допомогу в Україні, 46 військових пройшли лікування у США приблизно на 10 млн доларів, які взяли на себе американські лікарні.

Засновниця та президентка «Revived Soldiers Ukraine» Ірина Ващук-Дісіпіо стала лауреаткою волонтерської премії «Євромайдан SOS» 2020 року. Відзначили фонд також на рівні держави – орденом Княгині Ольги ІІІ-го ступеня.

У 2018 році було створено філію фонду – «Відродження Захисників України», яка базується у Києві та області. Через рік запрацював і реабілітаційний центр Next Step Ukraine – українська копія Next Step Fitness, що в Лос-Анджелесі, де проходили реабілітацію 13 паралізованих військових.

Наразі реабілітаційний центр працює із важкими травмами центральної нервової системи, отриманими внаслідок бойових дій. Робота базується повністю на американській системі. За два роки вдалось покращити життя та зробити більш самостійними 67 захисників.

Фото: Irina Vashchuk Discipio