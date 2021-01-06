Президент Світового конґресу українців привітав із Різдвом

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод привітав усіх українців з Різдвом Христовим.

Вітання розміщене на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«Від імені Світового конґресу українців та своєї родини, дружини Адріянни і дітей – Романа, Данила, Лариси і Олени, бажаю Вам миру, здоров’я, злагоди, радісного Різдва! В ці світлі дні залишайтеся в безпеці, святкуйте з рідними, у колі тих, з ким мешкаєте, а також віртуально з іншими близькими людьми», - побажав президент СКУ.

Він закликав: «Долучайтеся віртуально до святкових різдвяних відправ у ваших храмах та величних соборах у Києві».

У вітанні також розміщено розклад віртуальних богослужінь.

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Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців / Фейсбук