Нові випробування та нові можливості: українці США підсумували 2020 рік

Українці, що живуть і працюють в США, поділилися, яким для них був минулий рік і чого він їх навчив.

Підсумки року разом із діаспорою в Сполучених Штатах підбила телерадіоорганізація «Голос Америки» у відеосюжеті, передає Укрінформ.

«2020-й рік приніс небачені раніше випробування, але також змусив мобілізувати ресурси, проявити гнучкість й часом навіть дозволив побачити нові можливості. Ми вирішили підбити підсумки разом із українцями у США, героями наших сюжетів, які виходили протягом року, й розпитати: чого їх навчив рік, що минає», - йдеться у підписі до відео.

Як розповідається у сюжеті, кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування – це галузь, яка у 2020 році зазнала чи не найбільшого удару через COVID-19.

За словами українців - власників кафе Caffeine Lakewood у Клівленді, друга хвиля пандемії у листопаді стала ще більш несподіваною. Але вони доклали зусиль, щоб зберегти усіх п’ятьох своїх працівників. Власники закладу, зокрема, оптимізували витрати і процеси, частину роботи (приміром, обжарку кави) почали виконувати безпосередньо в кафе, що дозволило зменшити витрати і підвищити якість. Також почали працювати активніше над рекламою в соцмережах.

Інустрія розваг також зазнала велчезних втрат торік. Мирослав Гаврилів, що викладає бальні танці в Аризоні, розповів, що кілька місяців від початком першого локдауну його студія пустувала, але з часом заняття та навіть святкування й конкурси почали відновлюватись – в обмеженому режимі та з обов’язковим носінням масок.

Велелюдні заходи у США все ще здебільшого скасовані. Хоча виступи перед аудиторією надзвичайно важливі для кожного артиста, розповідає оперна співачка з Нью-Йорка Антоніна Чеховська, карантин дав їй можливість розкрити свій потенціал як викладачки музики.

Справжнім випробуванням 2020 рік став і для мільйонів батьків у США, які працювали з дому і паралельно допомагали своїм дітям навчатися онлайн. Психологиня Дарія Маслова зі США зазначає: було нелегко і батькам, і дітям, але всі намагалися знайти прийнятний вихід. За її словами, важливо, щоб за можливості діти мали змогу бачити своїх однолітків без масок, адже це має дуже велике значення для їхнього розвитку, вміння вловлювати й розуміти емоції тощо.

Дорослим психологиня радить: під час карантину складно сказати, що буде завтра, тому рекомендує сконцентруватися на моменті, на «сьогодні», аби зробити карантин максимально комфортним для себе.

Через отриману можливість працювати під час карантину з дому чимало співробітників технологічних компаній перебралися із дорогих районів і міст США у дешевші. Передусім це стосується Нью-Йорка і Каліфорнії, де ціни на житло найвищі по країні. Українсько-американське подружжя Елліса та Олександри Тран стало одним з тих, хто змінив Кремнієву долину на Аризону, де придбали власний будинок, а до цього винаймали житло. За словами Олександри, наразі їхні щомісячні платежі по кредиту за будинок разом із податками на нерухомість і страховкою трохи менші, ніж оренда однокімнатної квартири в Окленді (штат Каліфорнія).

«Якщо життя дає тобі лимони – роби з них лимонад. За таким принципом цим українцям у США вдається знайти вихід зі складних ситуацій. Однак вони все ж таки сподіваються, що 2021-й буде для людства дещо поблажливішим», - резюмується в сюжеті.

Відео: Голос Америки