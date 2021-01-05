У Великій Британії українців заохочують відвідати різдвяну службу онлайн

Українські церкви в умовах запровадженого у Великій Британії 4 січня національного локдауну залишаються відкритими, водночас священники нагадують парафіянам про обмеження і заохочують бути присутніми на святковій літургії 7 січня онлайн.

Про це повідомляється в Фейсбуці очільника парафії УГКЦ в Ноттінгемі та Дербі, канцлера єпархії Пресвятої Родини у Лондоні Давида Сеніка, передає Укрінформ.

Він розмістив лист від єпарха єпархії Пресвятої Родини у Лондоні Кеннета Новаківського, який звернувся до вірних із закликом дотримуватися нових умов через запроваджений локдаун.

«Після оголошення прем'єр-міністром Борисом Джонсоном сьогодні ввечері (4 січня – ред.) про локдаун в Англії, я хотів би висловити мою особисту підтримку і почуття турботи. Я знаю, що це дуже радикальний крок, але такий, який явно потрібно було вжити. Сказавши це, я хочу підкреслити, що ми повинні дотримуватися всіх цих нових керівних принципів, щоб забезпечити здоров'я та безпеку всіх», - йдеться у листі.

«На щастя, наші церкви можуть залишатися відкритими для публічних відправ, однак, ми повинні подбати про безпечне проведення наших літургійних служб», - додав Новаківський, перерахувавши основні моменти, яких повинні дотримуватися місцеві віряни.

Зокрема, встановлюється тривалість літургій та порядок проведення церковних таїнств та обрядів, наголошується на необхідності постійно та неухильно дотримуватися соціальної дистанції, носіння масок у церквах є обов'язковою вимогою. Також не може бути спільного парафіяльного або хорового співу, співати і колядувати в церкві може лише одна людина. Заборонене спілкування у приміщенні церкви або за її межами на автостоянках тощо під час або після літургійних служб.

«Не зупиняймося на тих справах від яких нам слід відмовитися, які у звичайні часи приносять нам велику радість, а навпаки: давайте, особливо в цей святковий Різдвяний час, проявимо вдячність Господу за Його благословення, які ми маємо, і це включає те, що ми можемо зібратися як сім’я та як громада в наших церквах на молитву», - зазначив Новаківський.

Раніше Давид Сеник повідомив у Фейсбуці, що різдвяна Божественна літургія для українців планується 7 січня в Дербі о 8:00 та в Ноттінгемі о 10:00. Священник нагадав, що «у Ноттінгемі та Дербі ми починаємо Новий рік з обмеженнями рівня 4, щоб допомогти нам усім захистити себе та зупинити поширення інфекцій COVID-19», висловив вдячність за дозвіл проводити публічні богослужіння в наших церквах, однак наголосив на необхідності бути надзвичайно обережними.

Він заохотив вірян добре подумати над тим, щоб замінити їх фізичну присутність на різдвяній службі в церкві на віртуальну, адже «кожна Різдвяна літургія буде транслюватися в прямому ефірі на сторінках наших церков у Фейсбуці, за нею можна буде стежити у безпеці власного дому за допомогою запаленої свічки коло домашньої ікони».

«Я дуже добре усвідомлюю небезпеку, якій піддається кожен із нас, подорожуючи до церкви та з неї та відвідуючи саму службу. З цією метою я прошу вас не відвідувати службу, якщо у вас є якісь занепокоєння щодо стану свого здоров'я або якщо ви визнані слабкими і ще не отримали вакцину. Молитися разом важливо і зближує всіх нас з Богом, отже, я закликаю вас зібратися разом у вашому домі і безпечно хвалити новонароджену дитину Христа. Таким чином ми можемо забезпечити в майбутньому ще багато Різдвяних днів та Великодньих Неділь, коли ми зможемо відверто збиратися разом у доброму здоров'ї, не боячись та не турбуючись про тих, кого стрічаємо», - зазначив о. Давид.

Як повідомлялося, у грудні в Британії було виявлено новий штам коронавірусу, через який темпи поширення хвороби в різних регіонах країни різко зросли. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам коронавірусу може бути на 70% заразнішим, і 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.

Фото: Укрінформ, David Senyk