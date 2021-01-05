Для маленьких українців Грузії провели різдвяний майстер-клас
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Укрінформ
Майстер-клас «Різдвяний янголочок» відбувся для дітей української діаспори Грузії.
Про це повідомляє посольство України в Грузії в Фейсбуці.
Як зазначається, захід провела голова Союзу журналістів «Будинок грузинсько-української преси та книги» Валентина Марджанішвілі.
Майстер-клас для малечі діаспори відбувся в рамках мистецько-пізнавального дитячо-юнацького конкурсу «Українські свята та традиції зимового циклу».
Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში