Український хор в Мюнхені запрошує на різдвяний онлайн-концерт

Український хор «Покров» м. Мюнхен дасть 10 січня традиційний різдвяний концерт, який цьогоріч відбудеться онлайн.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, концерт «Колядуємо, щедруємо!» розпочнеться о 19:00 UTC+02.

Переглянути виступ можна на Ютуб-каналі Chor-Pokrow.

Хор діє при українській греко-католицькій парафії Покрова Пресвятої Богородиці і св. Апостола Андрeя Первозванного.

Фото: ukr-kirche.de

Відео: Chor-Pokrow