Український хор в Мюнхені запрошує на різдвяний онлайн-концерт
Укрінформ
Український хор «Покров» м. Мюнхен дасть 10 січня традиційний різдвяний концерт, який цьогоріч відбудеться онлайн.
Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, концерт «Колядуємо, щедруємо!» розпочнеться о 19:00 UTC+02.
Переглянути виступ можна на Ютуб-каналі Chor-Pokrow.
Хор діє при українській греко-католицькій парафії Покрова Пресвятої Богородиці і св. Апостола Андрeя Первозванного.
Фото: ukr-kirche.de
Відео: Chor-Pokrow