Українці в Казахстані сумують з приводу смерті відомої діячки діаспори Зеновії Красівської

Посольство України в Казахстані висловило співчуття рідним і близьким, а також українській громаді Карагандинської області та міста Караганди з приводу відходу у вічність керівниці Карагандинського обласного Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка «Рідне слово» Зеновії Красівської, якої не стало цими днями.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці. «Пішла з життя людина, яка вирізнялася своєю відповідальністю, професійністю та наполегливістю. Поваги і вдячності заслуговує її діяльність як взірця керівника української громади, яка завжди любила свою Батьківщину та завжди залишалася донькою українського народу», - йдеться у повідомленні. Фото: Укрінформ, Украинаның Қазақстандағы Елшілігі / Посольство України в Казахстані / Фейсбук